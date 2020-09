Brief 2: ’#ikdoenietmeermee asociaal’

’Ik ben jong en gezond en ik heb geen zin om mij aan regeltjes te houden die andere mensen (iets langer) gezond kunnen houden.’ Vrij vertaald in de gedachtegang van deze mensen: ’zolang ik geen schade oploop hoef ik mij niet aan (welke) regels dan ook te houden en wat een ander betreft, daar heb ik geen boodschap aan’.

Maar beste artiesten, als het coronavirus uw (groot)ouders treft omdat die nu eenmaal niet zo jong en gezond zijn, een verminderde weerstand hebben en daardoor wel besmet raken, als direct als gevolg van uw oproep om ’niet meer mee te doen’?

Die vervolgens weer andere mensen besmetten waardoor er opnieuw een kettingreactie optreedt en u, als u straks tijdens uw optreden van het podium valt, er helaas even geen plek is op de SEH omdat daar een lockdown heerst? Denk toch na voor je iets zegt of doet, en dan niet alleen aan jezelf!

Gerard Scheffer, Heerlen

