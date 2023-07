Uitslag Stelling: ’Zij voetballen tenminste’

Een respondent vindt de Oranjevrouwen ’een sportief team dat het zeker ver gaat schoppen’. „Ze doen geweldig hun best, het straalt er vanaf”, reageert een andere fan.

De meeste deelnemers vinden dat Nederland zondag in het Nieuw-Zeelandse Dunedin verdiend heeft gewonnen van Portugal. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Een respondent vindt dat Oranje alleen in de eerste helft een periode goed heeft gespeeld. „In de tweede helft scheelde het niet veel of er had een gelijkspel op het bord gestaan.” Een ander die de eerste wedstrijd heeft gezien: „De uitvoering kon mij niet bekoren. Het vrouwenvoetbal staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Het niveau is nu nog het niveau van een top amateurgroep.”

Een kleine 40 procent is niet enthousiast over het vrouwenvoetbal. De reacties lopen uiteen van ’niet om aan te zien’ tot ’saai’, ’minder spannend’, ’slechte balbeheersing’ en ’wel leuk, maar niet spectaculair’.

De meerderheid vindt vrouwenvoetbal echter leuker om naar te kijken dan mannenvoetbal, omdat er sportiever en zuiverder wordt gespeeld. „Hier gaat het nog om echte voetbalsport. Geen gedoe van verwende haantjes, dat is heerlijk verfrissend”, vindt een van hen. „Weinig gezeur en weinig aanstellerij”, licht een ander toe. „De mannen kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Als een vrouw een schop krijgt staat ze op, een man rolt een half veld over en blijft liggen.”

De meesten vinden vrouwenvoetbal alleen al aangenamer om te zien omdat er geen hooligans zijn ’die de boel verzieken’.

Dat de voetballers van het Nederlands vrouwen- en mannenteam sinds juli 2022 met dezelfde basispremies worden beloond, vindt twee derde terecht. Iemand vindt zelfs dat de vrouwen veel meer moeten krijgen ’want ze kosten de maatschappij een stuk minder’. Maar een ander zegt: „Gelijk salaris? Nee, nog niet, omdat mannenvoetbal veel meer oplevert met publiek en reclame.”

Al met al zegt slechts 8 procent in de nacht van woensdag op donderdag om 03.00 uur te wekker te zetten om te gaan kijken naar de wedstrijd tegen regerend wereldkampioen en favoriet VS. „Leuk, maar ik offer er mijn nachtrust niet voor op.”

Vijfenzestig procent denkt dat Nederland de poulefase overleeft, hoewel sommigen aangeven dat er nog wel wat verbeterpuntjes zijn. Zo vindt de een dat ze ’een beetje beter met de kansen moeten omspringen’ en een ander dat ze ’nog sneller en beter moeten leren passen en beter moeten kijken wie er vrij staat’. Een respondent zegt: „Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer klasse in het team zit dan ze tegen Portugal hebben laten zien.”

Op het vorige WK haalde Nederland onder coach Sarina Wiegman (nu Engeland) de finale en verloor die van de VS. Slechts 10 procent denkt dat Nederland nu wel wereldkampioen wordt. „Het is een goed elftal en ze doen hun best om de finale te halen. Echter, een aantal tegenstanders is fysiek steviger en daar kunnen wij niet tegenop met onze dames”, meent iemand. „Een voorspelling doen blijft moeilijk”, reageert een ander. „De bal is rond en soms moet je ook een beetje geluk hebben.”