’Schrijflessen in ere herstellen’

Ik hoop dat men snel begint om de schrijflessen in ere te herstellen. Zeker tot en met groep zes. De fijne motorische- en taalontwikkeling van een hele generatie hangt er vanaf. En wat de laptops betreft in de klas: niet gebruiken bij de basisvakken, lekker alles opschrijven. En veel tijd kwijt om het na te kijken? Wordt het digitale werk dan niet nagekeken of doet de pc dat? Bij het zelf nakijken heb je als leerkracht direct de vordering of het probleem van een leerling in de gaten.

M. van Beers Riethoven