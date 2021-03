’Tijd voor eerlijke vleesprijs’

Hoe zouden Mark Rutte of Wopke Hoekstra gereageerd hebben als RTL zondagavond een gewone kiezer tegenover ze had geplaatst die zei dat 72 procent van de VVD-stemmers en 67 procent van de CDA-stemmers een milieuheffing op vlees wil ten gunste van een beter boereninkomen en dat 75 procent van de Nederlanders volgens Kieskompas een verbod op de kiloknaller wil in de supermarkt? Vast ook erg ongemakkelijk. PBL rekende de voorstellen voor een eerlijke vleesprijs door van CU, D66 en GL. Het kan! Nederland vindt vlees te goedkoop, laat een volgend kabinet onze boeren een beetje helpen, een dubbeltje meer per ons vlees kan toch best?

Jeroom Remmers,

Amsterdam