’Toeslagenaffaire stuitend’

Iedereen die ermee te maken had, heeft tonnen boter op zijn hoofd. En het patroon van ’geen herinneringen hebben aan’ , wordt weer ingezet, door onze ’hoogopgeleiden’, zoals tijdens het de eerste verhoren weer bevestigd werd.

Het staat als een paal boven water dat er een enorme inbreuk op het privéleven van alle gedupeerden is gepleegd. Dit alleen is al genoeg om tot vervolging over te gaan. Het is mede hierom, totaal onbegrijpelijk, waarom dit kabinet bijvoorbaat al spreekt dat men ’lessen hieruit wil gaan trekken’.

H. Deugd