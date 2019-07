’Meer vrouwen aan de top’

Meer vrouwen hebben een hbo- of wo-opleiding dan mannen. Dan zou je toch denken dat er meer vrouwelijke leidinggevenden zouden zijn. Dat is niet het geval. Er is nog altijd een behoorlijk aantal vrouwen dat kiest voor geen of een deeltijdbaan, zie ik in mijn omgeving. Als ze daar tevreden mee zijn waarom zouden we ze dan verplichten? Worden vrouwen daar gelukkiger van? Dat denk ik niet.

Er is echter toch een uitzondering. Er zijn in Nederland namelijk aanzienlijk meer vrouwelijke rechters dan mannelijke en dat groeit nog steeds. Daar wil men nu mannelijke sollicitanten gaan voortrekken. Het kan verkeren.

Aad van der Gulik, Lisse