Brief 2 ’Schoolbestuur tart de overheid’

Leerlingen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam krijgen voorlopig geen extra Nederlandse les meer. Schoolbestuurder Söner Atasoy zegt dat de school door de slepende huisvestingsproblemen niet genoeg plek meer heeft voor aanvullende uren. „Dat vinden wij erg jammer, want die uren gaven we natuurlijk niet voor niets. Maar er is wel ruimte voor nodig.”

De gemeente heeft de school een ander gebouw aangeboden, maar dat wordt geweigerd. In plaats daarvan heeft een verbouwing plaatsgevonden, maar hoe dat is gebeurd, krijgt de gemeente niet te zien. Het schoolbestuur geeft inspecteurs geen toegang.

De oplossing ligt voor de hand, tijdelijk in de huidige situatie tot eind december en dan in januari naar het grote aangeboden aangepaste pand. Zij blij, gemeente blij en een pand dat niet gekraakt kan worden... Zo hoeven de leerlingen geen speelbal te worden van hun dwarsliggende bestuur.

K. Gaemers

