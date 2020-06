’Lerarentekort blijft’

Al geef je het dubbele, lesgeven op basisscholen in steden is veel zwaarder dan op het platteland. Logisch dat er velen vertrekken. Onbevoegde leraren voor de klas is geen optie. De overheid zal met een andere oplossing moeten komen. Een Pabo-opleiding is er niet voor niets en het beroep is een roeping.

Cas Heijenk-Caspers, Sleeuwijk