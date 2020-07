’70plus? Jammer dan, pech gehad’

Het initiatiefvoorstel voor ’Voltooid Leven’ van D66-Kamerlid Pia Dijkstra vormt juist in deze tijd dat ouderen al zo kwetsbaar zijn vanwege corona, een fout signaal, betoogt Hummie van der Tonnekreek. Ⓒ ANP/HH

D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil haar initiatiefwetsvoorstel Voltooid Leven indienen bij de Tweede Kamer. Dit plan, dat het mogelijk maakt voor ouderen die ’lijden aan het leven’ eruit te stappen, is omstreden. Publiciste Hummie van der Tonnekreek (75) is woedend over de timing van het plan, midden in de corona-crisis, en ziet het als de zoveelste aanslag op de generatie van de 70-plusser.