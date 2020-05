Een tikje jaloers

Langzaam, heel langzaam ontwaakt België uit zijn coronalockdown. Sinds afgelopen maandag zijn alle winkels weer open. Een week eerder ging het openbaar vervoer weer grotendeels als vanouds rijden. De scholen worden volgende week weer gedeeltelijk opgestart, maar de horeca is nog even dicht. Wat ook voorlopig dicht blijft zijn de grenzen, tot frustratie van de aanzienlijke aantallen Nederlanders in België.