De Kwestie: ’Is een week zonder vlees en zuivel zinnig?’

De discussie over het eten van minder vlees duurt nu al enkele jaren en er zijn mensen die ook daadwerkelijk één of twee dagen in de week geen vlees eten. Ook over het niet eten van zuivel wordt steeds vaker gepraat, maar heeft dat nu wel zin? Arnold Tukker stelt dat we er niet meer omheen kunnen om te matigen met vlees en zuivel. Linda Verriet vindt dat dierlijke producten ten onrechte verdacht worden gemaakt.

Wat vindt u ervan? Heeft het zin om een week lang geen zuivel en vlees te eten of is dit zinloos, kunnen mensen niet zonder een stukje vlees of zuivel? Praat mee en reageer onder dit artikel.