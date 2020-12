Brief 1 ’Vaccineren duurt lang genoeg’

We starten in Nederland wat later op dan andere Europese landen met het vaccinatieprogramma, weet Lucas Meijer.

.En het duurt ongeveer negen maanden voordat iedereen is gevaccineerd. Dat is nog niets vergeleken met de rest van de wereld, die is grotendeels pas in 2024 klaar! En dan komt er straks ook nog een tweede prik overheen! Dus we kunnen nog wel een aantal jaren vooruit voordat iedereen op aarde is ingeënt.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

