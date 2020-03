’Twijfel aan kracht van NAVO is onbegrijpelijk’

’De NAVO is het grootste, sterkste en meest succesvolle bondgenootschap in de wereldgeschiedenis. Al zeventig jaar houdt deze enorme militaire macht Nederland en de andere bondgenoten in Europa en Noord-Amerika veilig. Het succes zit hem in onderlinge trouw en geloofwaardige afschrikking: een aanval op één is een aanval op allen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat sommigen in Nederland twijfelen aan de kracht van de NAVO, en dat niet alleen linkse partijen als SP en GroenLinks, maar ook FvD vragen om een alternatief voor onze beste bescherming tegen de Russen. Waarom?