Brief 1 ’Geheimhoudingsplicht in gevaar’

Immers het besluit om 70 plussers per brief te laten stemmen brengt de geheimhoudingsplicht in gevaar. Stemmen kunnen geronseld worden, hier hoor ik niemand over.

Toen het stemmen per computer nog plaats vond buitelende betweters over elkaar heen dat de geheimhouding zo heilig was en alleen het rode potlood een waterdicht systeem was om tot een zuivere stemming te komen.

Beste kiesraad ik wens u veel succes om dit voor elkaar te krijgen.

L.Woldman,

Peize

