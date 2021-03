Binnenland

Verdachte die woning ex binnenreed verdacht van poging moord

De man die afgelopen zaterdag zo het huis van zijn ex in Eindhoven binnenreed met een Porsche wordt verdacht van poging tot moord, mishandeling en bedreiging. Hij is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat de man nog zeker veertien dagen langer vast blijft zitten, aldus het ...