’Hommage aan Golden Earring’

Premium Binnenland

’Helemaal los’ in de Ziggo Dome, maar alleen zoenen in je eigen bubbel

„Jullie zijn de uitverkorenen. Ja, het is een heel belangrijk onderzoek. Maar het is vooral ook feest!”, jut de MC nog maar eens het publiek op. In de Ziggo Dome wordt voor het eerst in bijna een jaar tijd weer legaal gedanst op het vijfde Fieldlab Evenement. 1300 feestgangers mogen los.