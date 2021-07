’Straf daders in Spanje’

De advocaten van de groep Gooise jongeren die een andere Nederlander op Mallorca doodschopten, zetten alles op alles om deze jongeren in Nederland te berechten, want ’de gevangenis in Spanje is geen pretje’ (Tel. 22/07). Da’s nou net waar een gevangenisstraf voor bedoeld is. Als het hier wel een bijzonder aangenaam en ontspannend verblijf is, doen we toch iets niet goed.

J.H. Dekker, Leusden