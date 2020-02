Salafisten geen strobreed in de weg gelegd

Alles van waarde is weerloos, aldus Lucebert. In het oude Perzië kende men een opvallende uitdrukking: van ei-dief tot kameeldief. Daarmee bedoelde men, uiteraard figuurlijk, dat wanneer je iemand ongemoeid laat als hij je eieren steelt, hij ooit je kostbaarheden (een kameel) zal stelen. Over de evolutie van iets kleins tot iets groots hebben we ook een mooie Nederlandse uitdrukking: van kwaad tot erger. In 2002 verkeerde het Nederlandse salafisme in de embryonale fase. Nu is het tot volle wasdom gekomen.