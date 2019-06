Brief 3 ’Excuses aanbieden kortzichtig’

Ten eerste kan men er gevoeglijk vanuit gaan dat alle Nederlanders slavernij vroeger en nu, veroordelen. Ten tweede zijn het voornamelijk Afrikanen en Aziaten die mensen ’roofden’, gevangen namen als oorlogsbuit (waaronder ook Europeanen) of in tijden van hongersnoden aanboden en als slaaf verkochten, bijvoorbeeld op de slavenmarkten in Noord-Afrika. Daarmee wordt de aankoop van slaven door Nederlanders niet goed gepraat. Ten derde zou uit recent historisch onderzoek door Pepijn Brandon en Ulbe Bosma blijken, dat 5% van het bruto binnenlands product de Nederlandse welvaart in de tweede helft van de achttiende eeuw het gevolg was van slavenarbeid, in plaats van slavenhandel. Uitgaande van dat cijfer is de overige 95% dus op een andere manier verdiend.

Wellicht is het een idee om mensen, die massaal en eeuwenlang op allerlei manieren door de VOC, de Nederlandse bestuurders en de ondernemers, zijn misbruikt en uitgebuit, excuses aan te bieden.

W. Klei, Amsterdam

