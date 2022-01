Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier Brussel moet niet lullen maar poetsen

Koen Nederhof

Toen ik een jaar of 5 was, reden we met ons oude blauwe Ford Fiestaatje naar NS-station Den Bosch. Korte broek, volle koffers, een walkman met een cassettebandje erin. Terwijl mijn moeder en ik in de zinderende hitte wachtten op het perron, reed mijn vader de auto op de autoslaaptrein.