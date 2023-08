Brief 1: ’Hoekstra heeft realistisch klimaatbeleid’

Bekijk ook: Onvrede in CDA om Hoekstra als Eurocommissaris

Hoekstra heeft goed ingeschat dat hij vooraf niet gesproken heeft over zijn ambitie om Eurocommisaris te worden. Met alle kritiek die nu is losgebarsten zou dat alleen maar lastiger zijn geworden.

Nederland mag blij zijn dat een realistischer klimaatbeleid in het verschiet ligt. Kennelijk denkt de Europresident er net zo over.

Hoekstra heeft genoeg bagage om de functie te kunnen vervullen. Hij is en verstandig en nuchter bestuurder die zich niet door emoties laat leiden. Van Timmermans zullen we in Nederland nog een hoop last krijgen.

Gerrit Aalbersberg