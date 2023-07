’Kabinetsval onvermijdelijk’

Partijen konden niet over hun standpunten heen stappen om tot een compromis te komen, waarvan de Nederlander kon zien dat de overheid zijn of haar problemen serieus nam. Het kabinet Rutte IV had geen visie. Het schetste geen vergezichten om burgers te verleiden daarin mee te gaan. Het was ook niet open, eerlijk, efficiënt en effectief in het oplossen van problemen. Deze laatste vaardigheden zijn manieren om doelen te verwezenlijken. Het ontbreken van doelen en vaardigheden brengt de maatschappij in verlegenheid en verwarring. Dat alles maakte dat ’Rutte IV’ was uitgeregeerd. Andere partijen dan de coalitiegenoten in ’Rutte IV’ verdienen onze steun.

Rene Valkema, Haren