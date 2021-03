’Domper na vaccin-vreugde’

ase JanWat waren we even blij: een Nederlands vaccin tegen corona en nog beter ook! Het hoeft niet extreem koud bewaard te worden, dus huisartsen met een gewone koelkast kunnen er mee werken. Bovendien is één prik voldoende om beschermd te zijn! Dat zijn alle nu gebruikte vaccins na één prik niet! Hoera dus, maar niet heus: de producent heeft liever harde Amerikaanse dollars dan de inflatie-euro’s van ons! De hele Nederlandse productie gaat blijkbaar direct naar de VS. Nou, voordat alle burgers daar gevaccineerd zijn en Nederlanders eindelijk aan de beurt zijn? Je verwacht dat onze regering toch wel zal ingrijpen, maar nee hoor, de inkoop van vaccins gaat via de EU.

K. Helmers