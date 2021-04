’Blijf uit de volle zon’

En ook voor meer schaduw op recreatieplekken. Iedereen is toch zelf verantwoordelijk voor z’n eigen doen en laten? Niemand zegt dat je in de zon moet gaan liggen bakken. We zijn erachter gekomen dat het toch niet zo goed voor ons huid is. Ik smeer mij altijd in met zonnecrème als het een zonnige dag is, maar ga echt niet in de volle zon liggen.

Trudi Beentjes, Hoorn