’Mantelzorg afvoerputje van de zorg’

Mantelzorg is het afvoerputje van de zorg. Bejaardentehuizen zijn afgeschaft. Ernstig tekort aan revalidatiecentra en verpleeghuizen. We sturen de mensen met hulpvraag gewoon naar huis. De thuiszorg en de mantelzorgers lossen het maar op. Mantelzorgers hebben geen ervaring met dementerende ouderen, hebben een fulltime baan zijn niet op afroep beschikbaar voor allerlei bezoekjes aan artsen waarvoor je geen afspraak meer kunt maken maar gewoon een afspraak krijgt opgelegd etc. Ook mantelzorgers hebben een kwetsbare rug en kunnen niet in hun eentje met een ouder rondzeulen terwijl dat in de zorg door twee professionals gebeurt en die beschikken over goede hulpmiddelen. De opkomst van de mantelzorg heeft geleid tot verdere verschraling van de ouderenzorg. Nergens plek? Dan lost de familie het maar op. Pas als die achtervang geen automatisme meer is zal in de politiek het besef doordringen dat er wat moet veranderen en er geïnvesteerd moet worden in goede passende zorg voor kwetsbare ouderen. Onze mantelzorg is niet iets om trots op te zijn. Het laat zien waar de zorg faalt.

B. van Dam, Leiden