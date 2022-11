Premium Het beste van De Telegraaf

Ook in Qatar hing de vlag op standje ’boerenprotest’

Door Rick de Graaff

Na maanden aan voorbereidingen voor een WK waar ogenschijnlijk niemand echt zin in leek te hebben landde ik maandag met mijn collega van Telesport, Mike Verweij, in het bloedhete Doha. Wij zijn de eersten; als straks het Telegraaf-team compleet is, zijn we met zeven man in Qatar. Na een ongekend lange zomer slaan we hierbij de herfst definitief over. Ik verwacht bij terugkomst een verschil van 30 graden.