Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Al krijgt Hoekstra zijn zin, dan nog blijft Rutte IV wankel

Door De hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De top van de coalitie heeft afgelopen week een kabinetscrisis bezworen. De vraag is evenwel voor hoelang? Met name D66 en CDA staan lijnrecht tegenover elkaar in het stikstofdossier. De bezweringsformule, die na spoedberaad werd gepreveld, zal dinsdag in een Kamerdebat hoogstwaarschijnlijk door de oppositie aan flarden worden geschoten.