Brief 2: ’Reissom verrekenen met belasting?’

In mei waren de reisvouchers beperkt geldig en niet inwisselbaar voor geld. Ik heb mijn vakantie daarom met forse bijbetaling doorgeboekt naar januari 2021. Rutte verweet gisteren mensen die toch naar een veilig gebied (code geel) willen afreizen asociaal gedrag.

Nu het door zijn nieuwe maatregelen nog maar de vraag is of de reissom terugbetaald kan worden, wil ik de premier vragen of het geld dan kan worden verrekend met mijn aanslag inkomstenbelasting.

Lijkt mij een sociale oplossing.

Tom Valk, Volendam

