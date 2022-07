’Koopkrachtreparatie zal uitblijven’

Het is de bedoeling dat we van de fossiele brandstoffen afgaan en dus ofwel op gas en olie besparen ofwel versneld investeren in verduurzamen. Het gedrag van mensen moet juist veranderen en arme mensen geld geven die dat vervolgens niet uitgeven om te verduurzamen maar om de rekening te betalen helpt daar niet bij. Het klimaat staat immers voorop. Dat was juist het stokpaardje van deze partijen. Deze partijen hebben ook gestemd voor het naar voren halen van de klimaatdoelen en versnellen van de energietransitie. De oorlog in Oekraïne komt dan ook goed uit want dit is een mooie aanjager. Dat de armen daarvoor relatief meer betalen dan de rijken en dat alleen de rijken gebruik kunnen maken van overheidssteun om te verduurzamen en zo geld besparen is ook al enige tijd zichtbaar. Deze partijen hebben dan ook kilo’s boter op hun hoofd.

B. van Dam