De Kwestie: ’Windmolens? Weg met die dingen!’

En waar de ene het heeft over het gebrek aan rendement van de windmolens - zeker vergeleken met kerncentrales - heeft de ander een misschien wel onverwachter argument: het milieu. Ja, precies dát waarom die windmolens worden neergezet, lijdt ook schade door de windmolens, zegt bijvoorbeeld Jack Holland: „Ik denk dat windmolens zeker consequenties hebben en niet alleen voor de vissers, maar vooral voor de dieren, dus de vissen en de vogels. Nu heb je al dat weidevogels en insecten verdwijnen door al die velden vol windmolens en zonnepanelen. Ik vind dat we dit mee moeten nemen in onze beoordeling. Hoe pakt de klimaat-energietransitie voor ieder levend wezen het beste uit? Veel zeedieren als dolfijnen en walvissen hebben een echolocatie-zintuig. Zulke parken zullen zeker voor deze dieren ernstige gevolgen hebben.”

En daarom zegt Krokodil1: „Boeren en vissers worden weggepest. Weg met de windmolens; die ondingen die ook veel vogels en mogelijk zeedieren het leven kosten!”

Kerncentrales

Leveren die windmolens behalve milieuschade dan ook nog wat op? Nou, niet veel, volgens Stemmer ’55. Deze reageerder kiest, zoals meer van u, voor een nucleair alternatief: „Bouw de komende 10 jaar vier kerncentrales en stop met de dure, onrendabele windmolens op zee en land. Hak die knoop nú door en begin met bouwen.”

Goed, laten we het over de vissers hebben, die het kind van de rekening dreigen te worden. In ieder geval één reageerder vindt dat ze niet moeten zeuren. „De wereldzeeën worden leeggevist. Vissers wereldwijd proberen onder regulering uit te komen. Alle wetten worden door vissers wereldwijd met de voeten getreden. Wat mij betreft stoppen ze allemaal. En gaat er geen visser meer de zee op. Voorgoed”, zegt Jjflash, maar die staat daarin vandaag vrijwel alleen. „Waarom die doordrammerij? Laat de vissers hun werk doen, net als de boeren”, vindt Mar08.

"Kunstmatig voedsel voor een kunstmatig volk"

Natuurgebieden

Dat ’gewoon hun werk doen’ wordt overigens ook nu al steeds moeilijker, zo constateren velen. Het pulsvis-debacle, waarbij deze innovatieve, Nederlandse manier van vissen onder druk van vooral de Fransen op Europees niveau in de ban werd gedaan, ligt ons nog vers in het geheugen. „En hoeveel natuurgebieden liggen er in de Franse visgebieden? Nul, natuurlijk!”, sneert Karel1955. „De Fransen denken dat ze de baas over heel Europa kunnen spelen en doen dat nu ook, samen met Duitsland. Bij zichzelf: niet minder boeren, maar meer en geen visser weg, maar erbij. En waarom? Omdat daar de boeren en vissers het hele land plat leggen. En terecht. Hier gaan ze meteen dreigen met het leger in te zetten, als ze maar hun groene zin krijgen!”

"Volgende generaties groeien op zonder koeien in de wei, zonder kippen in de tuin, zonder eitje bij het ontbijt, zonder vis op vrijdag"

Ook Bauke55 is „niet vergeten hoe de Franse vissers met steun van Brussel de Nederlandse visserij de nek omgedraaid hebben. Geen Nederlandse politicus die dat kon tegenhouden.” Peter_willems-64710 denkt dat de politiek daar misschien wel op uit is: „Zo krijgt dit knijterlinkse kabinet ons precies in de hoek waar ze ons willen hebben, geen vlees en vis meer. Kunstmatig voedsel voor een kunstmatig volk.”

Bedreigde diersoort

Dat is ook de vrees van Charquin: „Volgende generaties groeien op zonder koeien in de wei, zonder kippen in de tuin, zonder eitje bij het ontbijt, zonder vis op vrijdag. Vlees wordt gemaakt van bonen, kippen zijn te zien in Artis als bedreigde diersoort en vis komt kant en klaar uit de diepvries. De volgende generaties? Ze zouden eigenlijk niet geboren moeten worden, want er is niets meer te eten.”

Zo somber hoeft het nou ook weer niet, vindt Avanurk-47719, die een constructief compromis zoekt: „Vissen doet men veelal in niet te diep gebied. Dus een oplossing kan zijn een constructie van een ’drijvend eiland’ met daarop een aantal windmolens, in een deel van de zee dat niet interessant is voor vissers. Dan kan men ook een groter deel van het constructiewerk aan de wal doen.”

Maar die milieuschade door windmolens dan? Die dode vogels, vissen en (op land) insecten? Dat effect is ook nuttig te gebruiken, schertst Pandora25 tot slot: „Laten ze die windmolens in Afrika (Kenia) zetten. Dat lost ook meteen het sprinkhanenprobleem daar op.”