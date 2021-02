’Manipulatie van verkiezingen’

Vaak partijen die een gevaar vormen voor de traditionele partijen. Pure stemmingmakerij als u het mij vraagt. Het zou mij ook niets verbazen als vlak voor de verkiezingen Rutte met goed coronanieuws komt. Het is allemaal zo voorspelbaar. Wat ik een schande vind is dat sommige partijen andere partijen, soms met veel meer stemmen dan hun eigen partij, uitsluiten van samenwerken. Onze minister president sluit op voorhand samenwerken met de PVV ook uit. De leider van de VVD, waar de D voor Democratie staat. Een klap in het gezicht van vele stemgerechtigde mensen. In de hoop dat velen om die reden uiteindelijk toch weer op zijn partij stemmen i.p.v. op de PVV. Het is een subtiele maar doorzichtige poging de verkiezingen te manipuleren.

René Kardurk, Landgraaf