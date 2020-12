’Windmolens nabij IJburg verpesten uitzicht’

Hadden we dat maar niet gedaan, denken nu veel van deze stemmers. Er zijn namelijk plannen om windmolens van 145 meter hoog nabij dit stadsdeel te bouwen in het IJ. Slagschaduwen, bromtonen en een verpest uitzicht in hun achtertuin.

Het woongenot zal bij deze stemmers nu wel snel tot het vriespunt dalen. Zij ervaren nu zelf de gevolgen van het Groenlinks klimaatdrambeleid.

J. Kluin