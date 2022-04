’Profijt Rus van privacywet’

Wanneer je bestuurslid van een vereniging, stichting of club wordt, moet je eerst al je gegevens naar de Kamer van Koophandel sturen en moeten alle bestuurders een UBO formulier invullen ook al gaat het om onbetaald vrijwilligerswerk. De bank van de vereniging doet alles nog eens dunnetjes over en iedere instantie vraagt ook nog om de paspoorten van alle bestuurders. Maar de gegevens van de Russische oligarchen en hun vazallen zijn volgens uitspraken van Rutte in de Tweede Kamer niet in te zien vanwege privacywetgeving en de AVG. Is Rutte niet meer bij de les? In ieder geval kunnen we beter stoppen met het terroriseren van eenvoudige clubjes.

F.R. Praal, Capelle a/d IJssel