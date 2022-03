De Kwestie: ’Kunnen we corona nu uit ons hoofd zetten?’

In de schaduw van andere gebeurtenissen die de geest bezighouden – de oorlog in Oekraïne – gaat het land over tot de orde van de dag. Kunnen we corona nu uit ons hoofd zetten? De professoren Ira Helsloot en Ab Osterhaus waren het in coronatijd niet met elkaar eens. En dat blijft zo.

En wat denkt u? Moeten we corona in de toekomst accepteren als een wintergriepje? Of moeten we toch weer maatregelen invoeren als er een nieuwe variant de kop opsteekt waarvan we vooraf niet kunnen voorspellen hoe ziekteverwekkend deze is? Zijn die maatregelen niet veel kwalijker dan het virus zelf? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.