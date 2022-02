Ombudsman: Waar heb ik recht op?

Younes en Zina huren al sinds de jaren tachtig een eengezinswoning. Ze kregen op basis van inkomen, vermogen en de huurprijs huurtoeslag. Een paar jaar geleden moesten ze huurtoeslag terugbetalen. Dat kwam doordat Zina meer ging verdienen. Vanaf dat jaar was hun inkomen te hoog om nog huurtoeslag te ontvangen.

Maar nu heeft Zina haar baan verloren. En de huurprijs is in de afgelopen jaren ook meer dan verdubbeld. Het echtpaar zoekt daarom al een tijdje naar een geschikte sociale huurwoning. Dat is in deze tijd helaas niet zo makkelijk. Tot het moment dat ze kunnen verhuizen, hebben ze weer huurtoeslag nodig om alle rekeningen te kunnen betalen.

Younes belt met de Belastingdienst/Toeslagen om te vragen of zij voor het komende jaar gebruik kunnen maken van hun eerder verworven recht op huurtoeslag. Als je huurtoeslag aanvraagt, moet je een huur hebben die onder de huurgrens ligt. Daarnaast mag je inkomen en je vermogen niet te hoog zijn. Als je al huurtoeslag krijgt en je huur door een verhoging boven de huurgrens komt, houd je toch recht op huurtoeslag. Dat noemen we verworven recht.

Al in 2019 hadden we aandacht voor dit onderwerp. We vroegen toen aan de Belastingdienst hoe zij alle huurders met een verworven recht ging informeren over de gevolgen van een uitspraak van de Raad van State. De Raad bepaalde namelijk dat je verworven recht 'herleeft'. Ook nadat je tijdelijk geen huurtoeslag hebt gekregen zoals in het geval van Younes en Zina.

Younes ontvangt maar geen antwoord van de Belastingdienst. Dus vult hij een klachtformulier in op de website van de Nationale ombudsman. Medewerker Mohamad gaat ermee aan de slag. Hij neemt direct contact op met de Belastingdienst. Hij vraagt of zij het echtpaar zo snel mogelijk kunnen laten weten of ze in aanmerking komen voor huurtoeslag. Gelukkig krijgen Younes en Zina snel daarna goed nieuws van de Belastingdienst. Younes mailt ons dat ze recht hebben op huurtoeslag en het geld al op de rekening staat. Ook voor het komende jaar is de huurtoeslag al geregeld. Dit is een enorme opluchting voor hen. Nu kunnen ze gerust hun zoektocht naar een sociale huurwoning voortzetten terwijl ze ook hun rekeningen kunnen betalen.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de Belastingdienst. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.