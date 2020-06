Nu, een jaar later, begonnen de andere stoelen dezelfde slijtage te vertonen. En een jaar buiten de garantie mochten we drie nieuwe stoelen uitzoeken. Tuinland Assen bedankt voor de service.

Annie Versluis

Ook een bijdrage leveren? Werd u blij verrast door een lief gebaar, een attente actie, onverwachte hulpvaardigheid of gewoon zomaar iets leuks? Mail ons uw verhaal via [email protected] voor de rubriek ’Dit vind ik leuk’ en maak kans op plaatsing in de krant en op internet.