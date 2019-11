’Kruisingen vaak onduidelijk’

Met betrekking tot de inrichting van kruisingen is er geen enkele duidelijkheid wie er voorrang heeft. Voorrangsweg, verhoging van het wegdek, andere kleur bestrating enz. Je wordt er gek van, net zoals bij verkeerspleinen. Wel of geen voorrang. De overheid moet bepalen hoe de inrichting van wegen/kruisingen dient te zijn en niet een ambtenaar van een gemeente of provincie.

A.J. van Dam, Creil.