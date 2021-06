’Onderwijs is een bodemloze put’

Helius heeft er in ieder geval geen vertrouwen in: „Miljarden zijn en worden geïnvesteerd, met nul komma nul resultaat.” Keubke weet wel hoe dat komt: „Het onderwijs wordt gerund door managers en niet meer door leerkrachten die met passie, hart en inzet les geven. Papier- en vergadercultuur hebben nu prioriteit.” De oplossing? „Geef de leerkracht zijn klas terug. Hij weet beter dan de managers waar het geld het beste aan besteed kan worden om het onderwijs te verbeteren. Vanaf het moment dat ’deskundigen’ op de stoel van de leerkracht zijn gaan zitten, is het bergaf gegaan. Die 8,5 miljard zullen verdwijnen aan managementkosten en andere geldverslindende, waardeloze projecten en ideeën, maar zullen niet terecht komen op de plaats waar het voor bedoeld is.”

De ’managementlaag’ wordt door meer reageerders gezien als de bron van alle kwaad. Johannes Particulier vreest dat dat met extra geld niet anders zal worden: „Meer geld wordt vertaald in meer lagen management en nog meer volgsystemen. Het onderwijs heeft zijn primaire taak allang uit het oog verloren. Het zijn pampersystemen geworden. In plaats van iedere leerling en leraar in een keurslijf van cijfertjes te gieten, moeten we terug naar een systeem waar de leraar weer de vrijheid heeft om kennis over te brengen.”

Ook het stellen van doelen voor een school, zoals CDA-woordvoerder René Peters voorstaat, kan niet bij iedereen op bijval rekenen. Eric 1956 vreest dat er leerlingen dan tussen wal en schip zullen vallen: „Als een school afgerekend gaat worden op de resultaten gaan ze zwakke leerlingen weigeren of wegsturen. Waar kunnen die dan nog terecht?”

Wilfried_jellema denkt dat de problemen in het onderwijs vooral in de lerarenopleiding zijn ontstaan. „Met geld strooien is een typische reflex om de achterstanden in het onderwijs op te lossen. Fundamenteel is er iets mis in het onderwijs, maar dit wordt niet herkend en erkend door de politiek. Didactiek, pedagogiek en klassenmanagement zijn cruciale gereedschappen voor een docent in het voortgezet onderwijs. Echter in de opleiding wordt hier geen aandacht aan besteed. Gevolg: zij zijn niet toegerust om de leerlingen in het voortgezet onderwijs te onderwijzen. Een ander aspect is dat de lesmethoden teveel vanuit academisch perspectief zijn ontwikkeld en totaal niet aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Iets wat je niet begrijpt kun je niet automatiseren en jezelf eigen maken.”

Consultants

JTB ziet veel geld ’verdampen’ in het onderwijs: „Ik ken iemand die jarenlang een dik salaris als interimmer heeft ontvangen voor werkzaamheden die problemen tussen schoolbesturen en directie op moesten lossen. Niets van dit alles was school- of onderwijsgerelateerd. Er gaat veel te veel geld naar het onderwijs dat niet bij het onderwijs zelf terecht komt. Tientallen ’consultants’, interimmers strijken hier een vermogen op.” Dat is ook logisch, denkt Peter_willems-64710: „’Naar eigen goeddunken’ te besteden. Dan vraag je al om problemen en die krijg je dan ook.”

Jan 77 denkt dan ook dat er niet veel te restaureren valt aan het onderwijs: „Het onderwijs is al 40 jaar in een restauratieproces. Of ze nou minder of meer doen; er moet altijd geld bij. Het resultaat is altijd dat de leerlingen minder onderwijs krijgen.” Klopt, zegt Caspar: „Geld gaat naar bestuur, overbodige managers en de bankrekeningen van de scholen. Alleen wat eventueel overblijft wordt daadwerkelijk in het onderwijs gestoken.”

En hoe nu verder? Nou, zegt Willemwriter, niet verder, maar stapjes terug: „Terug naar het klassikaal onderwijs van vóór de Mammoetwet, alle linkse invloeden in woord en geschrift eruit filteren opdat het kritisch vermogen een stevige impuls krijgt. De macht en het gezag weer leggen waar het hoort, dus bij directie en leerkrachten, en niet bij schoolbesturen, ouders en agogen die er niet toe doen. Kleinere klassen, de bijzondere kwaliteiten bij leerlingen al vroeg uitselecteren en in kleinere groepen op gelijk niveau stimuleren.”