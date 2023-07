Brief 1: ’Ook hier tol heffen voor buitenlandse wagens’

Als de slimme rekenmeesters in Den Haag nou eens naar Europa kijken, waar de Nederlandse automobilist tol betaalt in veel landen die hij bezoekt, en het vrachtverkeer vrijwel in alle landen, dan is het toch niet zo gek om in ons land ook tol te gaan heffen voor buitenlanders die gebruik maken van ons wegennet? Een aantal grote tolpoorten bij de snelwegen die ons land binnen komen, en binnen een jaar is het hele Nederlandse begrotingstekort als sneeuw voor de zon verdwenen en daarmee ook de noodzaak van het rekeningrijden, want dat zit in principe al verdisconteert in de benzineprijs.

Lou Kamm, Venlo

