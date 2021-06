’Programma Hilbrand kijk ik niet’

BNNVara als spreekbuis van de NPO – ’Nederlands Politieke Omroep’- is tot de conclusie gekomen dat het programma De Vooravond met Fiden Ekiz en Renze Klamer geen urgentie (meer) bevat. De manier waarop dit tweetal aan de kant is gezet, tart elke beschrijving. De OP1-presentatrice Sophie Hilbrand, die zo nodig de Nederlandse bevolking de les moet lezen, is aangewezen als opvolger. Dit is voor mij de reden om het land op te roepen tot een massale boycot van dit programma, dat eind augustus start.

Mw. M. Bruijn, Gieten