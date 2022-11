’Mobielverbod in klas niet van deze tijd’

Veel methoden, althans de nieuwere versies, gaan uit van het gebruik van een een laptop, tablet of smartphone. Ook grote uitgevers zoals Noordhoff, Malmberg en Thieme maken hier gebruik van. Online kunnen leerlingen huiswerk maken, oefentoetsjes doen etc., waarbij ze direct terugkoppeling hebben over de resultaten. De iets meer geavanceerde methoden bieden dan individuele leerpaden. Van leerlingen krijg ik terug, en dat zie ik in de resultaten , dat ze hier baat bij hebben. Hiervoor gebruiken ze hun smartphone omdat wij geen laptop/tablet beschikbaar stellen, alleen bij de mavo passen we dit met laptops toe.

Het voorstel van het CDA zorgt ervoor dat we een stap terug doen in deze onderwijsvernieuwing met slechtere resultaten als gevolg, maar ook het wegnemen van individuele leerpaden. Leerlingen weten het verschil, of kunnen het aangeleerd krijgen, wanneer ze een smartphone moeten en kunnen gebruiken.

Leerkrachten moeten gewoon aangeven waar de grens ligt.

Adri Lodewijkx