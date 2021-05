’Waar ligt de prioriteit bij farmaceuten’

Zelf betalen is ook geen optie, misschien word je dan wel beter, maar moet je voortaan onder een brug gaan slapen. Zo komen we er dus ook niet achter of deze medicijnen inderdaad goed helpen omdat ze gewoon niet op de markt kunnen komen. Mensen die geen eed hebben afgelegd als geneesheer of betrokken zijn bij de patiënt beslissen op deze manier over leven en dood. De arts heeft niets te vertellen, raar toch? Volgens mij is de arts degene die over het al dan niet verstrekken van een medicijn gaat.

Het gaat natuurlijk uitsluitend over geld, net zoals het belangeloos verstrekken van de receptuur tegen het coronavirus. Wanneer niet het grootste deel van de wereldbevolking ’groepsimmuniteit’ heeft opgebouwd óf door het doorlopen van het virus óf door vaccinatie, zal dit virus blijven rondwaren.

Dus, waar kiezen we voor? Ziekten behandelen of het verdienmodel?

Stephanie Hazelhoff

Heeres