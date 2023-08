’Competitie belangrijk voor sport’

Ik heb mij verbaasd over het standpunt dat naar voren komt vanuit Papendal, waar TeamNL (de Olympische kernploeg) zich voorbereidt op de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

Een standpunt dat overkomt als dat het belangrijker zou zijn om aansprekende verhalen over de sport te creëren dan het behalen van medailles. Het lijkt erop dat we teruggaan in de geschiedenis, toen de oprichter van de Olympische beweging, Pierre de Coubertin, iets riep in de trant van ’meedoen is belangrijker dan winnen’.

De prachtige emotie die sport teweegbrengt bij de miljoenen sportliefhebbers heeft toch alles te maken met elkaar willen verslaan? Zijn het niet de winnaars die de magneetfunctie vertolken richting jeugd? Is het jezelf verbeteren en proberen de beste zijn niet een gezond streven en een voorbeeldfunctie voor de samenleving? Leveren medailles niet juist mooie verhalen op? En last but not least, heeft Nederland zichzelf niet wereldwijd op de kaart gezet met de sportieve prestaties de afgelopen jaren?

Medailles moeten het streven zijn en de verhalen die achter elke podiumplaats liggen moeten beter benut en verteld worden. Over dat laatste valt niet te twisten.

Frank van den Wall Bake