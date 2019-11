’Vuurwerk is ’de hel’ voor mens en dier’

Vorig jaar was de overlast enorm. Vooral vanaf de dag dat er vuurwerk gekocht mag worden, werd er de hele dag door geknald. Dat gebeurt ieder jaar in alle openheid; je kunt op het lawaai afgaan en dan sta je oog in oog met vaak minderjarige jongens die vuurwerk afsteken. De ouders malen er niet om, blijkt ook uit de reactie van de wijkagent. Van het gemeentebestuur in Vianen hoef ik ook niet veel te verwachten; hun standpunt is dat ze niet handhaven.

Oudejaarsdag

En dus wordt het weer overleven. Vorig jaar werd op oudejaarsdag vanaf 9 uur ’s ochtend al volop geknald en sommige knallen waren zo vreselijk hard, dat de ramen in mijn woning letterlijk trilden.

Hond

Het resultaat de volgende dag was een wijk vol met vuurwerkafval, grote bergen met verbrande pallets van het ‘vreugdevuur’ en brandplekken in het asfalt. En ik kon voor het eerst in weken weer voorzichtig mijn hond uitlaten. Het heeft nog een paar weken geduurd voordat mijn hond weer de oude was.

Marco Verhoeven,

Vianen

