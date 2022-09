’Ongangsvormen Tweede Kamer schandelijk’

Met een handjeklap tussen Kaag en Rutte werd de prima functionerende Kamervoorzitter PvdAer Khadijah Arib op het zijspoor gezet en kwam de huidige slecht functionerende Vera Bergkamp op die plaats. Door twee anonieme brieven komt er een groot onderzoek naar het functioneren van Arib, schandalig dat voelt als een dolk in haar rug gestoken. Een goede Kamervoorzitter als alternatief zou Martin Bosma zijn, één met zeer grote vaardigheden. maar ja dat is als vloeken in de kerk.

Willem Himmelreich,

Heerhugowaard