’Koningschap verbindt alle Nederlanders’

Het is ook niet terecht gezien de manier waarop de koning bij rampen optreedt, ons in het buitenland vertegenwoordigt en Nederlanders verbindt. Mijns inziens wordt veel van de kritiek ingegeven door simpele jaloezie: waarom gaat hij naar Griekenland en ik niet (het werd slechts afgeraden) en waarom koopt hij een boot?

Velen vergeten at het koningschap geen gewone baan is, het bekleden ervan geen (echte) keuze en dat het een levenslang keurslijf betekent. We moeten leren dat niet iedereen in ons land gelijk is, wel gelijkwaardig, maar dat is wat anders.

Ik hoor de tegenstanders ook nooit over het alternatief: een president. Moet een toevallige politieke passant dat worden, zoals Rutte, Kaag, Gerdi Verbeet, Paul Rosenmöller, Thom de Graaf? We zullen het er nooit over eens worden, ze zullen ons niet verbinden en dergelijke figuren krijgen in het buitenland nooit de ontvangst en invloed die onze vorst krijgt.

Een president is goedkoper? Misschien, maar het geld van die besparing gaat echt niet naar de burgers.

Hans Brouwers, Zevenaar