’Btw-verhoging wel ingezet voor gedragsverandering’

Als het om belastingverlaging gaat constateert het CPB dat dit geen wondermiddel is omdat mensen hun gedrag hierdoor niet zouden veranderen. Aan de andere kant wordt belastingverhogingen juist wel ingezet om gedrag te veranderen. Het plan voor verlaging van de btw op groente en fruit is nu van de baan. Maar extra belasting op vlees, suiker en energie etc. kan waarschijnlijk wel gewoon doorgaan. Als de overheid eraan verdient zijn ze voor. Als de burger een voordeeltje heeft kan het opeens niet.