Brief 2 ’Heksenjacht op Kroon’

Dit lijkt steeds meer op een heksenjacht van een koppel op trofee beluste jachthonden. Ik had van de politieagenten en hoofdcommissaris meer tact, ervaring en inzicht verwacht. Het gedrag van Marco Kroon mag dan misschien vraagtekens oproepen, maar daar had justitie niet nietsontziend op hoeven te reageren. Kroon had de pech, dat hij een stel macho’s tegenover zich vond, die dachten carrière te maken over de rug van Kroon. Ik had meer wijsheid en geduld verwacht van de agenten, die op deze situaties getraind zijn en geloof hun verhaaltje totaal niet over provocatie met geslachtdelen, kopstoten, etc.

Kees de Vries, Maasdam

