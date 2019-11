Bouwsector dupe strikt PFAS-beleid

Tot hoe ver en hoe lang nog tolereren wij dit soort nonchalance van onze wetgevers? Die grens van 0,1 microgram PFAS op de kilogram grond, één deeltje op de tien miljard deeltjes dus – wie zou dat ene deeltje consumeren en wie zou daar ziek van worden? Maar die grens is – zeggen onze politici – in de afgelopen zomer opgesteld ’uit voorzorg’. ’Er is nog veel onduidelijk over de gevaren van PFAS’ en daarom wilden zij geen risico nemen.

Alsof in alle voorgaande jaren waarin grondverzet plaats vond zonder PFAS-toets, de volksgezondheid überhaupt in gevaar gebracht zou zijn. Staatssecretaris Van Veldhoven: „Die 0,1 microgram geeft alleen aan dat er PFAS in de grond zit.”

En dan zegt die nieuwe wet dus: Verboden! Je mag niets meer. Hadden onze wetgevers niet vooraf kunnen laten doorrekenen wat de gevolgen hiervan waren?

Klaas Maas,

Voorschoten