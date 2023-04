’Jongeren achtergesteld door overheid’

Jongeren die geen huis kunnen huren of kopen en studenten in Utrecht die geen energietoeslag krijgen omdat zij daartoe geen aanvraag hebben ingediend. Zomaar even twee voorbeelden hoe onze ( lokale ) overheid in Nederland met de jeugdige Nederlanders omgaat, stelt Jan Pronk.

Tegelijkertijd ziet deze achtergestelde groep ook dat de behandeling van asielzoekers een stuk minder strikt is. Minderjarige migranten die vooruit worden gestuurd, met als doel gezinshereniging, asielzoekers die paspoorten weggooien om zo hun herkomstland te verhullen of migranten die liegen over hun seksuele geaardheid etc., het wordt hier allemaal met de mantel der liefde bedekt. Het vertrouwen in de politiek is ver te zoeken, deze gang van zaken zorgt ervoor dat dit voorlopig nog wel zo zal blijven.

Jan Pronk, Beverwijk